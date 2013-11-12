Чоловік убив матір нареченої і втік в Росію

У Криму 24-річний житель селища Новоозерне убив матір нареченої , а сам втік у Росію. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

«Під час сварки, яка виникла на підставі неприязних відносин, зловмисник наніс жінці численні удари ножем в область грудної клітини, внаслідок чого вона загинула на місці, - розповіла начальник відділу розшуку злочинців і зниклих громадян Управління карного розшуку ГУМВС України в АР Крим підполковник міліції Ірина Мазурова. - Після цього чоловік увірвався до будинку і в одній з кімнат зґвалтував, а потім і пограбував дівчину, заволодівши її мобільним телефоном, щоб вона не змогла зателефонувати в міліцію, і сховався».

Виїхавши на місце події, правоохоронці відразу ж встановили особу злочинця. Ним виявився колишній співробітник ДСНС, раніше не судимий. На пошуки втікача був орієнтований особовий склад кримської міліції, однак чоловікові таки вдалося втекти.

«Після скоєння злочинів підозрюваний, схопивши нашвидку свої особисті речі, перетнув кордон України на поромі, у зв'язку з чим 23 вересня він у терміновому порядку був оголошений у міждержавний розшук», - повідомила Ірина Миколаївна.

Як виявилося, чоловік виїхав до міста Туапсе Краснодарського краю, де проживає його батько. У передмісті влаштувався працювати на кладовищі могильником, постійно змінював місця проживання, щоб його не змогли знайти. До планів втікача входило придбання підробленого паспорта громадянина Російської Федерації і виїзд до міста Москви, де, на його думку, він міг легко і надійно сховатися від правоохоронців. Однак як не намагався зловмисник заплутати сліди, уникнути затримання і після екстрадиції кримінального покарання йому не вдасться.

Зловмисника затримали на кладовищі при копанні чергової могили.

На даний час чоловік затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про його екстрадицію.

Згідно ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 152 (зґвалтування) та ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.