Призначено нового керівника Антитерористичного центру при СБУ

Указ на сайті глави держави

Президент України Віктор Янукович призначив першого заступника голови Служби безпеки України Володимира Тоцького керівником Антитерористичного центру при СБУ. Відповідний указ від 12 листопада опублікований на сайті глави держави. Цим же указом Янукович звільнив від виконання обов`язків керівника Антитерористичного центру при СБУ Петра Шатковського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter