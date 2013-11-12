Міліція вилучила в іноземця 2,5 тис. боєприпасів

В Одеській області міліція цього тижня вилучила в іноземця арсенал боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, працівники сектора кримінального розшуку спільно з ДАІ Тарутинського районного відділу міліції вилучили майже 2,5 тис. боєприпасів у громадянина сусідньої держави, який орендує будинок у селі Красне.

Зокрема, реалізовуючи отриману оперативну інформацію, тарутинські правоохоронці оглянули житло 28-річного чоловіка. В одній з кімнат орендованого будинку він зберігав 1,68 тис. набоїв калібру 5,45 мм і 794 піротехнічних патрона 9-міліметрового калібру.

Вилучені боєприпаси направлено на експертизу.

За даним фактом почато кримінальне провадження, правопорушнику загрожує покарання, передбачене ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами і вибуховими речовинами) у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Наразі зловмисника опитано й відпущений під зобов`язання.

Правоохоронці встановлюють обставини незаконного придбання й зберігання боєприпасів даним громадянином.