Міліціонери допомогли вагітній жінці, яка потрапила в ДТП

В автомобілі, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди, знаходилося подружжя з дитиною. Правоохоронці, які випадково стали свідками пригоди, відвезли жінку, яка перебувала на останньому місяці вагітності, та її 4-річну дитину до лікарні.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, сьогодні подружжя завітало до будівлі обласної міліції, де подякувало міліціонерам за оперативність, професіоналізм та вчасно надану допомогу.

Троє оперуповноважених карного розшуку Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління Дмитро Мазан, Ярослав Какатєєв та Олег Матвійко поверталися зі службового завдання, коли прямо на їх очах сталося зіткнення двох автомобілів. Міліціонери зупинилися та побачили, що в одній з автівок знаходиться вагітна жінка з маленьким хлопчиком. Оцінивши ситуацію, працівники міліції наполегливо запропонували жінці відвезти її до лікарні.



Відео: ТСН.ua

Як виявилося, жінка сильно вдарилася головою і через шоковий стан в неї могли початися передчасні пологи. У лікарні її обстежили та надали допомогу. Сьогодні загрози для життя та здоров’я постраждалих немає. Весь час поряд з жінкою та дитиною знаходилися міліціонери – вони як могли допомагали жінці, а хлопчика заспокоювали та розважали.

За небайдужість до чужої біди начальник ГУМВС України у Дніпропетровській області Віктор Бабенко привів молодих оперуповноважених як приклад для наслідування для інших працівників міліції та вручив їм гроші винагороди.