Матч Україна-Франція охоронятиме 800 міліціонерів

Громадський порядок під час футбольного матчу між національними збірними України та Франції у Києві охоронятиме майже 800 правоохоронців. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Під час цього заходу на прилеглій до НСК території та в центральній частині міста на охорону громадського порядку столичною міліцією буде задіяно близько 800 працівників міліції та військовослужбовців ВВ МВС України», – йдеться у повідомленні.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, а також вільного пересування вболівальників до НСК, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також не паркувати автомобілі на тротуарах, прилеглих до стадіону вулиць.

Столичні правоохоронці закликають вболівальників поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їхніх функцій по охороні правопорядку.

Матч Україна-Франція розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція на «Інтері».