Автобус «Калінінград-Одеса» потрапив у ДТП. Фото

08:13, 19 листопада 2013
Кримінал
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В автобусі було 10 пасажирів

У Житомирській області мікроавтобус зіткнувся з рейсовим автобусом «Неоплан». В результаті ДТП постраждали водій та двоє пасажирів «Опель Віваро». Автопригода сталася 18 листопада на дорозі Київ-Чоп.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на місці пригоди було встановлено, що обидва транспортні засоби – міжнародний рейсовий автобус «Неоплан» «Калінінград-Одеса» та мікроавтобус «Опель Віваро» - рухалися у попутному напрямку до м. Києва. За попередніми даними, 22-річний водій «Опеля», здійснюючи випередження автобусу по лівій дорожній полосі, не впорався з керуванням і зачепив «Неоплан» правим дзеркальцем заднього виду. Внаслідок цього водій «Опеля» остаточно втратив керування. У результаті обидва транспортні засоби опинилися в кюветі.

За словами заступника начальника УДАІ УМВС України в Житомирській області Ростислава Андрощука, у «Неоплані» знаходилися двоє водіїв і 10 пасажирів. У мікроавтобусі «Опель Віваро», окрім водія, знаходилися його 20-річна сестра та 43-річний батько. Вони перебувають у шоковому стані. Чоловікам вдалося самостійно вибратися з мікроавтобусу, молоду жінку із салону визволили працівники ДСНС.

На місці пригоди працюють медики, які проводять огляд учасників ДТП. Ніхто з пасажирів автобусу міжнародного рейсу не постраждав і не потребує госпіталізації. Люди, які перебували в «Опелі», наразі доставлені до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Інформація про подію відповідним чином зареєстрована. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини, що призвели до пригоди.

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