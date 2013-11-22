У Львові наліпками застерігають від кишенькових крадіїв

У Львові в маршрутках, трамваях та тролейбусах уже вдруге розклеїли попереджувальні оголошення на кшталт «Не дай злочинцю шансу!». Про це повідомили у прес-службі Львівського міського управління міліції.

Вивчивши ситуацію у місті, ініціативна група Львівського міського управління міліції визначила категорію злочинів, від яких львів’яни потерпають найчастіше.

Кілька тижнів тому у громадському транспорті з`явилися інформаційні наліпки із соціальною рекламою, яка звертає увагу пасажирів на те, що поруч можуть бути крадії.

Інформація на наліпці закликає: «Будь уважний! Кишенькові крадії можуть бути поруч. Виявив крадія, дзвони на «102» або на телефон гарячої лінії (032-258-66-58). Пильнуй своє майно!». Також тут міститься адреса web-сайту Львівського міського управління міліції – milicialviv.gov.ua.

«Таким чином ми хочемо застерегти кожного громадянина від кишенькових крадіїв, – розповідає начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко. – На сьогодні вже бачимо, що кількість звернень громадян про втрату особистих речей у транспорті, знизилася на 25%».

Головний міліціонер Львова зазначає, що такий показник стимулює до подальших активних дій. Тому зараз триває робота над вдосконаленням дизайну та якості наліпок, що будуть більш стійкими до погодних та технічних умов.

Також у рамках програми «Львів – безпечне місто» ДОбровільна РЕформа МІліції подібні попереджувальні оголошення уже розклеєно у всіх районах міста на під’їздах будинків із попередженням: «Квартирні крадії можуть бути поруч». Цими листівками правоохоронці ставлять собі за мету підвищити пильність населення та наголосити мешканцям на необхідності захисту свого житла.

«Лише разом ми зможемо досягти бажаного ефекту. Львову бути безпечним містом. І я зі свого боку запевняю, що міліція докладе усіх зусиль, аби посприяти цьому», – підкреслив Сергій Зюбаненко.

Програма «Львів – безпечне місто» ДОбровільна РЕформа МІліції. З числа працівників підрозділів Львівського міського управління міліції сформовано ініціативну групу, учасники якої працюють над розробкою програми реформ. Мета – змінити ситуацію, підвищити рівень довіри населення до працівників правоохоронних органів.