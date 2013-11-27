Міліція закликає Євромайдан не піддаватися на провокації

Правоохоронці закликають учасників мирних акцій у Києві не піддаватись на провокації окремих політичних діячів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, «зараз в мережі Інтернет активно поширюються заклики окремих представників політичних сил та громадських організацій до штурму будівлі Кабінету міністрів України. В деяких повідомленнях, зазначається, що акція запланована на ранок 27.11.2013 року, а головною її метою є силовий захват влади».

У зв’язку з цим, правоохоронці звертаються до громадян, які проводять мирні акції на Майдані Незалежності та Європейській площі, з проханням не піддаватись на провокації окремих політичних діячів, не порушувати громадський порядок та не створювати конфліктних ситуацій, а навпаки, сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.

При цьому міліція наголошує, що за порушення громадського порядку діючим законодавство передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Діям всіх осіб, які будуть порушувати чинне законодавство в подальшому буде надана правова оцінка, наголошує ВЗГ ГУМВС в місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.

У Києві акції проходили на Європейській площі та на Майдані Незалежності. З 9.00 до 18.00 опозиційні сили проводили пікетування Кабміну.

26 листопада увечері два Євромайдани об’єдналися на Майдані Незалежності.