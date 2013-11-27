Прокуратура допитала СБУшників

Слідчі прокуратури Києва допитали п`ятьох співробітників Служби безпеки, які постраждали в ході інциденту 25 листопада під час мітингу на Європейській площі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

Як зазначили в прокуратурі, проведено медичний огляд співробітників СБУ, які були в автомобілі спецслужби в ході інциденту. В деяких діагностовано закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, забої та синці, повідомили в прес-службі.

”Співробітники СБУ вже надавали свідчення, їх допитали як потерпілих у рамках розслідування кримінального провадження”, - сказали в прокуратурі.

У прес-службі зазначили, що зараз слідство прокуратури визначає коло свідків інциденту. Після того, як свідки будуть встановлені, слідчі їх допитають.

Крім того, слідство провело огляд автомобіля СБУ й цілісності спеціальної апаратури. ”Всі пошкодження зафіксовано”, - повідомили в прокуратурі.

Також прокуратура звертається до ЗМІ з проханням надати відео для отримання об`єктивнішої інформації про події вечора 25 листопада на Європейській площі.

”Додаткове відео важливе для проведення подальших слідчих дій”, - зазначили в прокуратурі.

За даними прес-служби, підозрюваних у даному кримінальному провадженні поки немає.

”Поки ми збираємо докази. Після того, як буде отримано повну базу доказів, встановлено причетних до скоєння цього злочину, тоді й будуть повідомлення про підозру в скоєнні злочину”, - сказали в прокуратурі.

Як повідомлялося, 25 листопада під час мітингу на Європейській площі Києва активісти й політики штурмували мікроавтобус, заявивши, що з нього спецслужби вели прослуховування.

26 листопада СБУ повідомила, що в мікроавтобусі перебували співробітники спецслужби, які ”відповідно до компетенції виконували завдання з виявлення технічними засобами радіоканалів можливого управління вибуховими пристроями в місцях масового скупчення людей”.

Прокуратура Києва почала розслідування за заявою спецслужби про пошкодження їхнього автомобіля на Європейській площі. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заяву СБУ за частиною 1 статті 343 (втручання в діяльність співробітників правоохоронних органів із метою перешкоджання їхній діяльності) й за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (загроза або насильство стосовно співробітника правоохоронних органів).