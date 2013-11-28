ДАІшники врятували життя пораненому чоловіку

У Краснодоні Луганської області працівники ДАІ на узбіччі вулиці побачили чоловіка, який був поранений у живіт. Інспектори потерпілому надали першу медичну допомогу, викликали швидку допомогу і слідчо-оперативну групу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ ГУ МВС України у Луганській області.

По приїзду «швидкої» постраждалого передали до рук лікарів, а інспектори вирушили затримувати нападника. За кілька хвилин у провулку Больничному вони побачили чоловіка, схожого за прикметами на того, хто поранив потерпілого. Побачивши міліцейську машину, він спробував сховатися у своєму дворі, але був затриманий, не дивлячись на вчинений опір.

Зайшовши у двір, співробітники ДАІ побачили, що все навколо в крові. Сумніви в тому, що це і є та людина, яку вони шукають, відпали остаточно. Нападникам виявився місцевий житель 1938 народження. На момент затримання він знаходився у неадекватному стані, оскільки був дуже п'яний.

По приїзду слідчо-оперативної групи в будинку на столі був виявлений закривавлений кухонний ніж, яким пенсіонер і завдав удар потерпілому. Як з'ясувалося пізніше, конфлікт виник на ґрунті взаємних образ після тривалого розпивання спиртних напоїв.

Наразі потерпілий, а ним виявився місцевий житель 1976 року народження, знаходиться в реанімаційному відділенні Краснодонської міської лікарні, його прооперували.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за статтею 121 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.