У Вінниці молодик зґвалтував 90-річну бабцю

У Вінниці 20-річний чоловік зґвалтував 90-річну бабцю. Подія сталася 26 листопада близько 3:00. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За словами начальника 1-го відділу міліції Сергія Сокирана, правоохоронці за декілька годин встановили особу ґвалтівника. За попередніми даними слідства, 20-річний мешканець Вінницької області, розбивши віконне скло, проник до будинку старенької та вчинив над нею сексуальне насилля. Ґвалтівник покинув свою жертву лише тоді, коли в двері будинку почала стукати племінниця потерпілої.

Працівники міліції затримали кривдника літньої жінки у його оселі в Немирівському районі.

Як з’ясувалось, підозрюваний вже потрапляв у поле зору міліції та раніше відбував покарання за крадіжки. Постійного місця роботи він не мав та заробляв на життя жебрацтвом.

Наразі молодик дає покази слідчому. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.