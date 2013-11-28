На Луганщині вітчим розбещував пасербицю

У Свердловську Луганської області відкрито провадження у відношенні вітчима, який розбещував пасербицю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, провадження відкрито стосовно 32-річного чоловіка за частиною 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх, розпусні дії, вчинені щодо малолітньої особи батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про ньому).

Як зазначили у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, 20 листопада із заявою про скоєння тяжкого злочину до Свердловського міського відділу ГУМВС у Луганській області звернулася мама дівчинки. Схвильована жінка просила правоохоронців розібратися в ситуації та притягти винного до відповідальності.

Як з’ясувалося, чоловік одружився на жінці, у якої від першого шлюбу вже була дитина. Здавалося, що чоловік дуже добре ставиться до дівчинки, піклується про неї, опікає. Але одного дня 9-річна дівчинка зізналася бабусі, що вітчим підходить до неї і торкається до інтимних частин тіла. «Про це» він просив дівчинку нікому не говорити. Сором’язлива перелякана школярка боялася розповісти комусь про те, що сталося. Кожного разу вітчим обіцяв пасербиці, що це було востаннє.

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Ведеться досудове слідство.