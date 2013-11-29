На Тернопільщині – новий керівник ДАІ
Ним став Сергій Марафієвич
Підполковник міліції Сергій Марафієвич тимчасово виконуватиме обов'язки керівника ДАІ Тернопільщини. 28 листопада начальник обласного управління міліції Віктор Сак представив його особовому складу обласної ДАІ.
Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Тернопільській області.
Сергій Михайлович до цього обіймав посаду начальника відділу ДАІ міста Тернополя.
Представляючи керівника підрозділу, Віктор Сак відзначив, що Сергій Марафієвич має чималий досвід практичної роботи у підрозділах ДАІ, де пройшов шлях від інспектора до керівника служби. Сергій Михайлович народився у 1975 році у місті Києві. В органах внутрішніх справ з 1994 року.
Віктор Сак побажав новому керівнику успішного виконання завдань щодо забезпечення надійної безпеки руху на автошляхах області.