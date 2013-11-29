Захарченко вимагає діяти виключно в рамках закону

Міністр внутрішніх справ України Віталія Захарченко вимагає від працівників міліції «діяти виключно в рамках Закону та адекватно ситуації, що складається».

Про це йдеться у зверненні глави МВС України до громадян, переданому УНІАН.

«Шановні співвітчизники! Хочу звернутися до кожного з вас щодо сьогоднішньої ситуації в країні. Упевнений, що ми – європейська нація і повинні вирішувати питання виключно цивілізовано, як це і годиться європейцям», - йдеться у зверненні Захарченка.

Міністр нагадує, що два роки тому він «чітко задекларував, що в діяльності міліції основним має бути принцип «Людина понад усе». Основну оцінку роботі міліції також повинні давати люди. На цих позиціях я залишаюся й зараз».

За словами Захарченка, «кожен громадянин, якому не байдуже майбутнє нашої країни, розуміє: сьогодні приймаються доленосні рішення щодо стратегічного розвитку нашої держави. У суспільстві висловлюються різні погляди стосовно цього. Думка кожного з вас дуже важлива. Але всі рішення повинні бути виважені та ґрунтуватися на національних інтересах».

Водночас, зазначає Захарченко, в Інтернет-просторі та у засобах масової інформації розповсюджуються окремі заклики до радикальних дій, що виходять за рамки правового поля.

«Я розраховую на мудрість та виваженість нашої спільноти, взаємоповагу та толерантне ставлення до поглядів один одного. Запевняю, що органи внутрішніх справ готові виконати основну свою функцію – забезпечити громадський порядок і безпеку громадян», - заявляє міністр.

«Від працівників міліції вимагаю діяти виключно в рамках Закону та адекватно ситуації, що складається. Одночасно закликаю організаторів мирних зібрань, політичних лідерів, народних депутатів усвідомити також і свою міру відповідальності за неухильне дотримання законів України. Ми разом із вами не повинні допустити будь-яких приводів до агресивних дій, непокори до виконання вимог чинного законодавства, насамперед – з боку молодого покоління, студентів. Я впевнений, що тільки спільними зусиллями ми досягнемо подальшого розвитку та розбудови суверенної і незалежної України», - наголошує Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Після цього по всій країні розпочалися масові акції протесту з вимогою підписати Угоду про асоціацію. Зокрема, акція на Майдані Незалежності в Києві триває вже восьмий день.

Водночас, Партія регіонів провела сьогодні на Європейській площі в Києві мітинг на підтримку дій Президента України та уряду.

Сьогодні, 29 листопада, Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

Напередодні, 28 листопада, координатори Євромайдану повідомили, що для бійки на Майдані Незалежності у Києві у п’ятницю за гроші наймають людей. Як повідомив Віктор Андрусів – координатор волонтерської охорони Євромайдану, який став свідком відповідної розмови та сам сконтактував з організаторами цього, групу збирають на п’ятницю, 29 листопада, ”битися” з 17 години. За це обіцяють 230 гривень на годину. Збирають, за словами Андрусіва, загалом 2 000 осіб.

Сьогодні, 29 листопада, з’явилася інформація, що у центрі Києва серед протестувальників за євроінтеграцію ходять молодики з залізними трубами, оснащені державною символікою. За його словами, деякі з цих молодиків – усередині юрби на Європейській площі, інші пішли убік Майдану Незалежності й ”дуже організовано розійшлися, віялом” – одні ліворуч, інші праворуч, ”усі з символікою державною”.

Організатори столичного Євромайдану звернулись зі сцени до правоохоронців з проханням забезпечити громадський порядок у зв`язку з тим, що частина учасників організованого Партією регоінів мітингу на Європейській площі рухаються в напрямку Майдану Незалежності.