Міліція відкрила провадження

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень бійцями «беркуту» під час розгону Євромайдану в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк.

“До реєстру вже внесено справу за фактом ненадання можливості працівникам благоустрою приступити до робіт на Майдані - ст. 196 (хуліганство). Є також стаття 342 (опір працівникам міліції) і ст. 365 (перевищення службових обов`язків). Вони всі фактові і внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань”, - сказав Коряк.