Порошенко вимагає від ГПУ встановити власника “грейдера”

Народний депутат Петро Порошенко звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки та Міністерства внутрішніх справ з вимогою встановити, на яких правових підставах знаходилася 1 грудня на вул. Банковій в Києві важка комунальна техніка, а саме: так званий «грейдер», який використовувався під час провокаційних сутичок між правоохоронними органами та молодиками, так званими «тітушками».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

У своїх зверненнях до ГПУ та МВС Порошенко зазначає, що група невстановлених осіб намагалася застосувати зазначену техніку у провокаціях, що призвели до масового протиправного побиття мирних громадян, які прийшли висловити свою позицію цивілізованим шляхом.

«З метою упередження подібних дій та унеможливлення застосування важкої техніки проти громадян України в майбутньому та для проведення слідчих дій прошу визначити власника важкої техніки (т.з. грейдер), який знаходився на вул. Банковій 1 грудня 2013 р. та за якою адресою грейдер знаходиться зараз», - йдеться у зверненнях.

Народний депутат також вимагає встановити, за чиїм наказом ця важка техніка прибула 1 грудня на вул. Банкову.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня провокатори намагалися прорвати кордон правоохоронців біля Адміністрації Президента.

За даними МВС, тоді отримали тілесні ушкодження 5 працівників міліції. Як заявили в міліції, протестувальники використали трактор-екскаватор, який належить одному з комунальних підприємств столиці і перебував біля споруджуваної новорічної ялинки на Майдані Незалежності.