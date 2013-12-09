У Котовську розбили пам`ятник Леніну

В Одеській області минулої ночі невідомі розбили пам`ятник Володимиру Леніну.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, уночі був пошкоджений пам`ятник Леніну, що встановлений біля клубу залізничників в одному з парків міста Котовська (районний центр), про що міліцію повідомили місцеві жителі.

Встановлено, що від пам`ятника, який встановлений на бетонному постаменті, була відбита верхня частина майже до пояса, його фрагменти лежали біля підніжжя постаменту.

За даним фактом слідчий відділ Котовського міськвідділу відкрив кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

«Здійснюються першочергові розшукові заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння цього правопорушення», - заявили у відділі.