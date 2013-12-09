Міліція попереджає про відповідальність за блокування

Столичні міліціонери нагадують, що блокування руху в центральній частині Києва, які влаштовують учасники акцій протесту, можуть обернутися кримінальною відповідальністю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, активісти Євромайдана значно перешкоджають руху автотранспорту та пішоходам, блокуючи вулиці міста і встановлюючи там намети. Внаслідок цього на проїжджій частині столиці створюються великі затори.

Тож київські міліціонери ще раз звертають увагу на те, що «дії учасників мирних зібрань не повинні порушувати права інших громадян». За блокування можливого руху автомобілів передбачена відповідальність, згідно з чинним законодавством.

«Окрім цього, до столичної міліції останнім часом постійно надходять звернення від мешканців центральних районів з приводу шуму в нічний час, неможливості проїхати до власних будинків, а то і взагалі потрапити до парадного. Також своїми діями учасники мирних зібрань заважають повноцінній роботі комунальних служб столиці, які наводять лад на дорогах під час негоди», йдеться в повідомленні.