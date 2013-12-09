У Карпатах посадовці РДА незаконно виділили 0,2 га землі

У Закарпатській області міліція викрила посадовців райдержадміністрації у незаконному виділенні землі. Своїми незаконними діями службовці Тячівської РДА завдали шкоди на суму майже 120 тисяч гривень. Така вартість земельних ділянок, що були незаконно надані двом приватним особам.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Службові особи РДА, діючи умисно на користь фізичних осіб, перевищили обсяг наданих їм повноважень й у грудні 2012 року підготували та прийняли розпорядження, яким передали безоплатно у приватну власність двом жителям району земельні ділянки загальною площею 0,1116 га та 0,098 га. Земля надана для будівництва та обслуговування житлового будинку за межами населеного пункту. Цим самим було порушено вимоги Земельного Кодексу України.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в діях службових осіб райдержадміністрації вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень).

Слідство у справі триває.