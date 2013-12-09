На Майдані озброюють мітингувальників – міліція
16:47, 09 грудня 2013Кримінал
0 0
Роздають держаки від лопат
Від народних депутатів України надходить інформація про те, що в так званих пунктах самооборони мітингувальникам роздають держаки від лопат та інші предмети, що можуть бути використані для спричинення тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.
Міліція попереджає про протиправність подібних дій та кримінальну відповідальність у разі їх вчинення.
«Правоохоронці будуть реагувати на правопорушення відповідно до чинного законодавства», – наголошують в міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter