У центрі Києва постраждало вже 10 правоохоронців - МВС

На Майдані Незалежності учасники акції на чолі з народними депутатами від опозиції чинять спротив представникам Державної служби надзвичайних ситуацій та працівникам комунальних служб під час виконання ними постанови суду про розблокування центру столиці. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Нардепи закликають присутніх на мітингу громадян чинити опір комунальникам та працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, тим самим перешкоджаючи їм виконувати рішення суду щодо розблокування проїжджої частини вулиць в районі Майдану Незалежності.

Крім того, народні депутати та їх помічники перешкоджають під’їздові комунальної техніки шляхом перекриття своїми автомобілями центральних вулиць Києва.

«Тривають силові протистояння мітингувальників із правоохоронцями, під час яких працівникам органів внутрішніх справ наносяться удари, у них вириваються засоби індивідуальної оборони (щити, протиударні шоломи тощо)», – повідомляють правоохоронці.

Станом на 4-ту годину ранку, за словами правоохоронців, вже є інформація про отримання тілесних ушкоджень 10-ма військовослужбовцями внутрішніх військ.