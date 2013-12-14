У МВС розповіли про розслідування провокацій

Провокації, що відбулися, і як їх наслідок заворушення в ході масового мирного волевиявлення людей, планувалися заздалегідь. Про це на брифінгу повідомив начальник головного слідчого управління (ГСУ) МВС України Микола Чинчин.

«Ще з 24 листопада слідчі органи розслідують злочини, що вчинялися в ході мирних акцій деякими особами, а також радикально налаштованими групами. З вилучених у них правоохоронцями схем і планів видно, хто і чим мав займатися і, хто за що відповідав, в тому числі вилучені дані про фінансування всього того, що відбувалося», - розповів Микола Чинчин.

Він також зазначив, що в масових провокаціях мирних жителів і правоохоронців брали участь ті, кому ледве виповнилося 15, 17 і 20 років.

«Це, як правило, студенти професійно-технічних училищ, університетів, а також ті, хто потрапив під вплив радикально налаштованих людей», - сказав Микола Чинчин і підкреслив, що більшість з цих осіб вже ідентифіковані і з ними працюють слідчі.

Головний слідчий МВС зазначив, що радикали-провокатори підбурюють мирних громадян до активних дій.

«І з тих кримінальних проваджень, що наразі розслідуються, ми бачимо фігурантів, які не є активними учасниками радикальних угруповань, але починають діяти за прикладом провокаторів. Також всі ті, хто причетний до скоєння кримінальних злочинів, а саме ті, хто наносив тяжкі тілесні ушкодження правоохоронцям, закликав громадян до скоєння правопорушень, будуть притягнуті до відповідальності», - додав керівник ГСУ.

У той же час Микола Чинчин зазначив, що у відомстві не розслідується жодного кримінального провадження проти тих, хто мирно брав участь у масових громадсько-політичних акціях.

Він також закликав мітингувальників не піддаватися на провокації сумнівних осіб і звернув увагу на той факт, що міліціонери завжди знаходяться поруч, тому люди можуть звертатися до них за будь-якою допомогою, і розраховувати, що вона буде надана вчасно.