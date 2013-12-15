У молодика дільничні вилучили марихуану

У Криму дільничні інспектори міліції Кіровського райвідділу виявили та вилучили у 17-річного парубка близько 100 грамів речовини сіро-зеленого кольору з характерними ознаками конопель.

За інформацією начальника сектору ДІМ Андрія Рогожина, 12 грудня під час санкціонованого обшуку в одній з кімнат будинку молодика міліціонери виявили в столі поліетиленовий пакет і три сірникових коробка, наповнені сухою речовиною, схожою на марихуану.

Юнак пояснив дільничним, що виявлене є коноплею, яку він нібито знайшов на вулиці і зберігав, щоб згодом покурити, але з часом забув про неї.

У разі підтвердження, що вилучене є наркотичним засобом, молодику, згідно санкції ч. 1 ст. 309 КК України (зберігання наркотичних засобів без мети збуту), загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той же термін.