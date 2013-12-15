Вибори у Києві проходять спокійно

У Києві жителі Шевченківського району вибирають свого представника до Верховної Ради України по 223-му виборчому округу. Працівники міліції забезпечують охорону громадського порядку під час волевиявлення громадян. Станом на 19:00 порушень громадського порядку не допущено.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві.

У міліції наголошують, що впродовж дня зафіксовано кілька порушень вимог виборчого законодавства. Наразі працівники міліції проводять перевірку за фактом отримання членами комісії ОВК смс-повідомлень з, на їхню думку, погрозами. Окрім цього, один з кандидатів у народні депутати по 223-му виборчому округу звернувся до міліції із заявою про незаконну агітацію в день голосування. Також, на одній з дільниць спостерігачі помітили літню жінку, яка намагалася винести бюлетень з виборчої дільниці, нібито, на згадку.

За усіма фактами Шевченківським РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться перевірка.

Нагадаємо, що 15 грудня в Україні проводяться повторні вибори народних депутатів до Верховної Ради.