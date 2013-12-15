На Майдані помер 54-річний чоловік
21:15, 15 грудня 2013Кримінал
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Через інфаркт
15 грудня на спецлінією «103» надійшло повідомлення, що біля пам’ятника Архангела Михаїла, на Майдані Незалежності у Києві, чоловіку стало зле і йому терміново потрібна медична допомога.
Як повідомили УНІАН у перс-службі ГУ МВС України у Києві, не зважаючи на надання лікарями першої медичної допомоги, 54-річний чоловік помер у «швидкій».
Правоохоронці, оглянувши тіло померлого чоловіка, мешканця Київської області, ознак насильницької смерті не виявили.
Попередній діагноз та причина смерті – інфаркт. Наразі тіло померлого направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.
Триває перевірка.
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