Голова сільради вимагала хабар продуктами

В Івано-Франківській області сільський голова одного з сіл Косівського району вимагала від підприємця хабар продуктами харчування.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськості УМВС України в Івано-Франківській області.

Жінку затримали, коли вона саме отримала жадане. З місця події було вилучено предмет незаконної винагороди - продукти харчування (оливкову олію, сир, ковбасу, макарони, каву, морепродукти іноземного виробництва, інші продукти харчування) на суму близько 3000 грн.

Як з’ясувалось, жінка вимагала незаконну винагороду за сприяння у виготовленні документів щодо здачі в оренду державного приміщення. Оскільки підприємець займався торгівлею продуктів харчування, саме їх і зажадала у якості винагороди.

Сільську голову затримали та доставили в районний відділ міліції для дачі показів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Громадянці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.