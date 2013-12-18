На Сумщині за побори затримали високопосадовців митниці

На Сумщині викрито високопосадовців митниці, які розробили та запровадили схему поборів за безперешкодне митне оформлення товарів при проведенні експортних та імпортних операцій.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

В операції брали участь працівники Генеральної прокуратури України, Головного управління боротьби з організованою злочинністю та УБОЗ Сумської області.

Ділкам сплачувалася встановлена «такса» за розмитнення товару з кожного вагону, а також автомобіля, що користувався тимчасовою зоною митного контролю.

Одного із фігурантів правоохоронці затримали «на гарячому» у службовому кабінеті відразу після отримання чергового траншу у розмірі майже 80 тис. грн, які він одержав за свої послуги.

У ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли й інші грошові кошти, походження яких встановлюється.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінально кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Посадовцям загрожує ув’язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Встановлюються всі обставини події та роль кожного учасника у корупційній схемі.