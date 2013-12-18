За виборчу кампанію міліція відкрила два провадження

До правоохоронців за час виборчого процесу надійшло більше сотні повідомлень, які так чи інакше пов’язані із виборчим процесом. За двома фактами, які містилися у цих повідомленнях, міліцією відкрито кримінальні провадження.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час проведення повторного голосування на п’яти округах охорону громадського порядку на прилеглій до виборчих дільниць території забезпечували майже 1,3 тисяч міліціонерів. Окрім цього, правоохоронці забезпечували охорону виборчої документації.

За час виборчого процесу, який розпочався ще 16 жовтня до органів внутрішніх справ надійшло більше сотні повідомлень, які якимось чином пов’язані із виборами. За двома фактами міліцією відкриті кримінальні провадження: за ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2013 року в Україні пройшли довибори народних депутатів України по п'яти одномандатних виборчих округах.