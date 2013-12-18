Шахраї „розводять” губернаторів

Кабінет міністрів закликає остерігатися шахраїв, які виманюють кошти на ”ліквідацію катастрофічної ситуації в країні”.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабміну.

”Непростою політичною ситуацією в країні останнім часом почали користуватися шахраї, які виманюють кошти у довірливих громадян.

Головам облдержадміністрацій, райдержадміністрацій, райрад, міськрад, селищних та сільських рад, підприємствам та організаціям і простим громадянам надсилається фальшивка: нібито указ Президента «Про заходи щодо ліквідації наслідків подій, які відбуваються на даний момент в країні». Фальшивка насправді безграмотна, нічим не схожа на справжній документ. Наприклад, на нібито указі стоїть нібито печатка… Кабінету міністрів. Даний «указ» вимагає «у зв’язку з катастрофічною ситуацією, яка склалася в нашій країні… зібрати та надати фінансову допомогу для врегулювання даної ситуації». Потім вказані банківські реквізити для перерахування такої допомоги і поставлена печатка Кабінету міністрів”, - сказано в повідомленні.

Кабмін закликає бути пильними та не надавати «фінансову допомогу» шахраям, а якщо комусь відомо, хто це робить, необхідно повідомити правоохоронні органи і таким чином захистити суспільство від шахрайства.