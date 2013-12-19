До ВРУ запросять Пшонку

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що на завтра до Верховної Ради запросять генерального прокурора України Віктора Пшонку.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Яценюк зазначив, що Пшонку запрошують для надання інформації про хід розслідування кримінальної справи щодо побиття студентів на Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада.

“Завтра пленарний день розпочнеться саме з інформації генерального прокурора”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада бійці ”Беркута” жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв`язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку.

Він також повідомив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Президент України Віктор Янукович усунув з посад заступника секретаря РНБО Сівковича і голову КМДА Попова.