МВС просить студентів повідомляти про тиск

Міністерство внутрішніх справ відкрило «гарячу телефонну лінію», на яку можуть звертатися студенти щодо здійснення на них тиску за участь в акціях протесту.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ця лінія працюватиме цілодобово.

Звертатися на неї можна за телефонами: 0800500202, (044) 254-9102, (044) 254-76-43.