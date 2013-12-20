МВС просить студентів повідомляти про тиск

16:56, 20 грудня 2013
Кримінал
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За участь в акціях протесту

Міністерство внутрішніх справ відкрило «гарячу телефонну лінію», на яку можуть звертатися студенти щодо здійснення на них тиску за участь в акціях протесту.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ця лінія працюватиме цілодобово.

Звертатися на неї можна за телефонами: 0800500202, (044) 254-9102, (044) 254-76-43.

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