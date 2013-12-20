Рибак підписав закон про амністування учасників Євромайдану

Голова Верховної Ради Володимир Рибак підписав закон про амністування затриманих під час акцій протесту 30 листопада і 1 грудня в Києві. Про це він заявив під час загальнонаціонального круглого столу «Об`єднаймо Україну».

«Сьогодні о 8 ранку я підписав цей закон і направив його президентові», - сказав Рибак.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Верховна Рада прийняла закон про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, що відбувалися під час проведення мирних зборів.

У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшло більш як півмільйона людей.

Того ж дня близько 500 молодчиків спортивної статури на вулиці Банковій прорвали кордон міліції й імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, що були на місці події, зазначали, що провокатори викрикували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Пізніше міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленням адмінбудівель, іншими інцидентами, подій 1 грудня в центрі столиці. В рамках розслідування було затримано 9 осіб.