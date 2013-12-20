У рейсового автобуса на ходу відпали два колеса

У Сумській області у рейсового автобуса, який рухався за маршрутом «Черкаси-Суми», відпали два колеса.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю, УДАІ УМВС України у Сумській області, дорожньо-транспортна подія сталася у четвер, 19 грудня, близько 17:30 на автодорозі «Київ-Суми-Юнаківка» у с. Голубівка Лебединського району.

Згідно з повідомленням, у автобуса БАЗ під час руху відпало два задніх лівих спарених колеса. У цей час у зустрічному напрямку їхав мікроавтобус “Mercede-Benz Sprinter”, і одне з відпавших коліс ударило його у передню ліву частину. Друге колесо не мало на своєму шляху перешкод, знайти його взагалі не вдалося.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, однак транспортні засоби одержали механічні пошкодження.

Що саме стало причиною втрати коліс, з`ясують співробітники міліції, але, за даними попереднього огляду місця кріплення коліс, жодне з їх кріплень не має явних пошкоджень. За однією з версій, що розглядаються, колеса були неправильно закріплені.