На Львівщині правнук вкрав у бабці пенсію

На Львівщині 16-річний хлопчина обікрав свою 82-річну прабабусю знявши з її пенсійної картки гроші в сумі 1400 гривень. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До Золочівського райвідділу міліції звернулася 82-річна мешканка міста Золочів, яка повідомила, що її 16-річний правнук, з яким вона разом живе у квартирі, викрав її пенсійну карточку та зняв звідти гроші в сумі 1,4 тис. грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Дане правопорушення карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.

Розпочато досудове розслідування.