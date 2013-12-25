Серед пікетувальників МВС, можливо, є провокатори

На мітингу, який відбувався під МВС, перебуває група молодиків, які приховують свої обличчя під масками. Вони уникають фотокореспондентів, а оператори телеканалів їх нібито не помічають.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Під час провокацій, які відбулися раніше біля адміністративних будівель та на Майдані Незалежності, були схожі молодики. Внаслідок таких провокативних дій, як показали події тих днів, можуть постраждати звичайні громадяни», – зазначили у міліції.

МВС застерігає людей від можливих провокацій та звертається з проханням надавати інформацію про таких осіб. Якщо ви впізнали у цих молодиках провокаторів, які діяли на Банковій та Майдані Незалежності, одразу телефонуйте до міліції за тел. (044) 256-10-02, (044) 256-10-04 або ж до call центру МВС (044) 254-91-02.