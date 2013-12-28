Міліція вилучила 10 тонн підозрілої піротехнічної продукції

Напередодні Нового року правоохоронці вилучили понад 10 тонн піротехнічної продукції. Лідером з реалізації простроченої і саморобної піротехнічної продукції у цьому році значиться Автономна Республіка Крим - тут правоохоронці виявили та вилучили понад 150 тис. підозрілих салютних установок і петард.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Комплекс профілактичних заходів правоохоронці почали на початку грудня цього року і його головна мета - виявлення фактів незаконної реалізації населенню несертифікованої піротехніки, а також виявлення хуліганських дій з використанням подібної продукції.

За інформацією Департаменту громадської безпеки правоохоронного відомства (ДГБ), співробітники міліції перевірили майже 700 торгівельних закладів, що мають відповідні ліцензії МВС для реалізації піротехнічних засобів і понад 12 тисяч ринків, в тому числі і стихійних, а також інші місця реалізації піротехніки.

«Результати перевірок вельми невтішні, оскільки міліціонери встановили понад 500 фактів продажу піротехнічної продукції без будь-яких дозвільних документів», - додали в ДГБ.

У той же час, за інформацією правоохоронців, лідером із вилучення піротехнічної продукції є Автономна Республіка Крим - тут правоохоронці виявили та вилучили понад 150 тис. підозрілих салютних установок і петард.

Також міліція у Чернівецькій та Луганській областях знайшла понад 40 тис. і 30 тис. одиниць підозрілої піротехніки відповідно.

За порушення правил торгівлі піротехнічними засобами, до адміністративної відповідальності притягнуто 560 осіб. Ще 105 осіб притягнуті за протиправне застосування піротехніки.

Крім того, в ДГБ нагадали про травмування у місті Ладижин Вінницької області 12-річної дівчини, в руках якої вибухнула петарда, і внаслідок чого вона отримала серйозні опіки пальців правої кисті. Також лікарі ампутували їй один з пальців із-за неможливості його врятувати.

Правоохоронці нагадують і про інші сумні випадки, пов'язані з використанням піротехнічних виробів. Торік, наприклад, в Акимівському районі Запорізької області організатори святкових заходів біля будинку культури встановили феєрверк, обклавши його камінням та цеглою. О 20.30 глядачі, подивившись святковий концерт, зібралися на площі. Всупереч вимогам техніки безпеки, люди перебували надто близько від місця, де була встановлена піротехніка. Організатори свята підпалили гніт феєрверку, після чого з невстановлених причин стався вибух, що спричинив розліт каменів. Від імпровізованих снарядів 3 неповнолітніх у віці від 4 до 12 років отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

А ось в Івано-Франківській області правоохоронці виявили підпільний цех із виготовлення бенгальських вогнів і хлопавок. Організував протиправний бізнес безробітний житель одного з сіл краю в господарських приміщеннях на своєму обійсті.

У ході розслідування справи стало відомо, що сировину чоловік закуповував у підприємств, які виготовляють полімерну продукцію. Всього було вилучено 11 тисяч упакувань бенгальських вогнів та майже 1 тис. хлопавок.

Співробітники Департаменту громадської безпеки також звертаються до реалізаторів і громадян, які бажають придбати піротехніку до Нового року, відповідально ставитися до вимог законодавства, щоб зберегти здоров'я у новорічні та різдвяні свята.