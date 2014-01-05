На Майдані затримали злодія
10:40, 05 січня 2014Кримінал
0 0
Затриманого передали міліції
Ввечері 4 січня чергові загонів самооборони Майдану затримали злодія, в якого виявили близько 50 крадених предметів.
Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», за даними прес-центру Штабу національного спротиву, чоловік похилого віку викликав підозру посту самооборони своєю поведінкою, через що його попросили показати документи та вміст сумки. У злодія знайшли мобільні телефони, айфони, годинники, гаманці, банківські картки і студентські квитки.
Затриманого передали міліції для проведення слідчих дій.
Усі предмети, знайдені в чоловіка, віддадуть власникам. Для цього зі сцени Майдану було оголошено перелік речей, по які люди можуть звернутися до Шевченківського райвідділу міліції Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter