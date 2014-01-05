На Майдані затримали злодія

Ввечері 4 січня чергові загонів самооборони Майдану затримали злодія, в якого виявили близько 50 крадених предметів.

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», за даними прес-центру Штабу національного спротиву, чоловік похилого віку викликав підозру посту самооборони своєю поведінкою, через що його попросили показати документи та вміст сумки. У злодія знайшли мобільні телефони, айфони, годинники, гаманці, банківські картки і студентські квитки.

Затриманого передали міліції для проведення слідчих дій.

Усі предмети, знайдені в чоловіка, віддадуть власникам. Для цього зі сцени Майдану було оголошено перелік речей, по які люди можуть звернутися до Шевченківського райвідділу міліції Києва.