У Донецькій області 26-річний чоловік розбещував падчерку

У Старобешівському районі Донецької області за розбещення малолітньої падчерки цього тижня затримано 26-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на старшого слідчого Старобешівського райвідділу міліції Тетяну Мусієнко.

За її словами, до чергової частини зателефонувала мешканка села Василівка і повідомила, що її співмешканець вчинив розпусні дії стосовно її 9-річної дочки.

Було встановлено, що заявниця проживає з неодноразово судимим чоловіком, який після звільнення у 2011 році жив у неї.

У жінки були троє своїх малолітніх дітей і одна дитина, спільна зі співмешканцем.

Також, за словами слідчого, було встановлено, що чоловік, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, пішов до магазину, узявши з собою 9-річну падчерку. Повертаючись додому повз кинутий будинок, вітчим заманив дівчинку у підвал, де під тиском примусив її роздягтися, після чого скоїв стосовно дитини розпусні дії.

«Мати дівчинки, запідозривши недобре, пішла їм назустріч і по дорозі голосно кликала дочку. Коли дівчинка почула, їй вдалося вирватися і вибігти з підвалу. Побачивши голу дочку і зрозумівши, в чому справу, жінка побігла з дівчинкою до сусідів, звідки і викликала співробітників міліції», - розповіла старший слідчий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.156 ККУ (вчинення розпусних дій стосовно малолітньої особи).

Фігурантові загрожує до 8 років позбавлення волі, стосовно нього обрано запобіжний захід – утримання під вартою.