МВС: У 2014 році фінансування відомства зменшиться на 23 млн грн

Міністерство внутрішніх справ спростовує інформацію у ЗМІ про збільшення фінансування правоохоронного відомства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Останнім часом ЗМІ активно обговорюють тему збільшення фінансування правоохоронного відомства на 2,1 млрд гривень. Але ця інформація не відповідає дійсності», - наголосили в МВС.

Минулого року для відомства показник бюджету за загальним фондом був затверджений на рівні 13 млрд 407,3 млн грн. При цьому ще 2 млрд 490,2 млн грн передбачалося для фінансування Державної прикордонної служби України. В цілому ця сума склала 15 млрд 897,5 млн грн, йдеться у повідомленні.

У 2014 році для МВС разом з Держприкордонслужбою, діяльність якої координується МВС відповідно до указу Президента України, заплановано виділити за загальним фондом 15 млрд 874,1 млн грн, з яких 2 млрд 417,2 млн грн становитиме фінансування Державної прикордонної служби.

«Таким чином, обсяг видатків за загальним фондом у порівнянні з 2013 роком зменшено на 23,4 млн грн», - зазначили в МВС.

