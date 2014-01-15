МВС закликає нардепів не втручатися у роботу працівників міліції

Упродовж останніх двох днів, 14 та 15 січня, мали місце кілька випадків, коли народні депутати України не дотримувалися принципу невтручання у роботу працівників правоохоронних органів. Подібні дії можуть породжувати у громадян відчуття безкарності та провокувати розвиток правового нігілізму в державі.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, 14 січня на Бессарабській площі в місті Києві працівники Державтоінспекції стали свідками конфлікту двох невідомих чоловіків, який переріс у бійку. Працівники міліції почали розбороняти молодиків, тоді один з конфліктуючих бризнув інспекторові ДАІ в обличчя з газового балончика та втік в напрямку Майдану Незалежності.

Правоохоронці затримали правопорушника, 17-річного жителя Львівщини, та склали стосовно нього адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачають відповідальність за дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції.

Затриманого, після складання процесуальних документів, було відпущено під особисте зобов’язання народного депутата України Юрія Бублика щодо того, що він забезпечить явку неповнолітнього до районного суду та передачу його в подальшому батькам.

Також, 14 січня близько 23.00, патрульні Голосіївського райуправління столичного ГУМВС затримали одного з трьох невідомих, які фарбою розмальовували вентиляційну трубу метрополітену. У 19-річного студента одного зі столичних вишів працівники міліції виявили поліетиленовий пакет з кількома балончиками фарби. На місце пригоди для документування протиправних дій затриманого та його поплічників прибула слідчо-оперативна група.

Згодом туди ж приїхав народний депутат України від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко, який намагався спровокувати конфлікт із правоохоронцями, перешкоджав проводити огляд місця події та складати необхідні процесуальні матеріали. У присутності народного обранця 19-річний студент відмовився від будь-яких пояснень щодо своїх дій.

Уранці 15 січня, працівники ДАІ за порушення Правил дорожнього руху намагалися зупинити автомобіль, який рухався на початку колони автомобілів і на номерному знаку якого містилася наклейка, що перешкоджає ідентифікації номерного знаку.

Водій «Фольксвагена» вимогу про зупинку не виконав та продовжив рух, але пізніше був зупинений іншим патрулем ДАІ. Стосовно порушника ПДР інспектори намагалися скласти адміністративний протокол за вчинення правопорушення, але інші громадяни відтіснили інспекторів від автомобіля. За кермо транспортного засобу сів чоловік, який представився народним депутатом Володимиром Яворівським, і авто на чолі колони продовжило рух. Порушення правил дорожнього руху активістами так званого «автомайдану» були зафіксовані на відео.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України закликає народних депутатів утриматися від втручання в роботу працівників міліції. Крім того, у відомстві нагадують, що подібна поведінка політиків та інших публічних осіб може породжувати у громадян відчуття безкарності та провокувати розвиток правового нігілізму в державі.