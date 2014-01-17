Вбивця директора «Уманьгазу» застрелився в його кабінеті

Убивця голови правління ПАТ «Уманьгаз» Володимира Мельника, який забарикадувався в кабінеті голови правління, застрелився з мисливської рушниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН джерела в УМВС в Черкаській області, до місця злочину прийшли рідні вбивці. Людей з будівлі було евакуйовано, приміщення очеплене силами міліції. Робітники «Уманьгазу» розповіли, що вбивцею був чоловік передпенсійного віку, працівник цього підприємства. На роботі він відзначався старанністю і доброзичливістю, не конфліктував із співробітниками, був керівником одного з відділів. Але після якогось конфлікту з Мельником його понизили до звичайного слюсаря.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 січня в Умані (Черкаська область) у його робочому кабінеті було застрелено голову правління газопостачального підприємства «Уманьгаз» Володимира Мельника.

За даними міліції, невідомий зі зброєю зайшов на територію підприємства й почав стріляти. Також невідомий поранив головного бухгалтера, яку зараз госпіталізовано з вогнепальним пораненням руки.

Далі вбивця забарикадувався в кабінеті голови правління. Працівники ”Уманьгазу” говорять, що постріли було зроблено з мисливської рушниці.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Довідка УНІАН. Володимир Мельник був депутатом Черкаської обласної ради від фракції Партії регіонів, заступником голови постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, головою міської організації Партії регіонів, головою правління ПАТ «Уманьгаз».

Мельник народився 18 червня 1962 року в селищі Дібровка Миргородського району Полтавської області. Із 1989 по 2003 роки був першим заступником голови правління ВАТ «Уманьгаз». Головою правління ПАТ «Уманьгаз» Мельник став у 2004 році. У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Черкаської облради. Є заслуженим працівником промисловості України. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня у 2012 році.