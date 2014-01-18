Захарченко пообіцяв жорстку реакцію на правопорушення

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко у своєму блозі зазначив, що його відомство налаштоване на конструктивний діалог з мирними громадянами і жорстке реагування на правопорушення.

"Хочу ще раз підкреслити: Міністерство внутрішніх справ зацікавлене у конструктивному діалозі з усіма, хто бажає миру та спокою в державі. Водночас кожне правопорушення буде зустрічати з нашого боку жорстке реагування в рамках чинного законодавства України", - написав Захарченко.

В цілому головними завданнями міністерства на рік заявлені: реформування відомства, посилення ролі дільничних, протидія корупції та наркозлочинності.

Нагадаємо, на засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що кримінальна ситуація в країні, незважаючи на розгортання масових акцій, з-під контролю не вийшла.

ТСН