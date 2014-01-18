Мітингувальникам заборонили маскувати обличчя – МВС

16 січня Верховна Рада прийняла низку законів, що вносять зміни до деяких нормативно-правових актів. Одним із них є Закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян". Про нові положення розповів начальник кафедри організації охорони громадського порядку Національної академії внутрішніх справ України Володимир Куліков.

Зокрема, цим законом було внесено зміни до ст. 185-1 КУпАП, яка доповнена 3 та 4 частинами.

Відповідно до них громадянам, які прийшли на мирні зібрання чи інші масові заходи, забороняється маскувати своє обличчя. Тобто бути в касці, масці або ж шоломі. Окрім цього, є заборона на пронесення на мирні зібрання будь-якої зброї, засобів відкритого вогню, піротехніки, спеціальних засобів самооборони, вибухових чи легкозаймистих речовин, а також предметів, що спеціально пристосовані або ж заздалегідь заготовлені для вчинення протиправних дій. Зокрема, забороняється приходити у форменому одязі, що копіює або схожий на формений одяг працівників силових структур.

За все це встановлюється відповідальність. Санкції цієї статті, за словами експерта, досить суттєві – штраф від 2 500 до 4 250 або адмінарешт до 15 діб.

Варто зазначити, що закон вступає в силу вже з наступного дня після його опублікування. Відтак, правоохоронці мають всі законні підстави на застосування до особи, яка порушила вимоги цієї статті, відповідних адміністративних засобів примусу. - Зокрема, особа доставляється до міліції та складаються адмінпротоколи, після чого направляються до суду, - зазначив Володимир Куліков.

«Якщо порівняти країни Європейського союзу, то, як приклад, в Німеччині така практика діє вже 25 років. У цій країні за маскування обличчя під час масових заходів передбачена кримінальна відповідальність, а саме – позбавлення волі на строк до 1 року. У Великобританії аналогічна практика діє майже 30 років. А у Франції для тих осіб, які приховують своє обличчя під час погромів передбачено 3 роки в'язниці і 45 тис. євро штрафу», – підкреслив Володимир Куліков, повідомляє УЗГ МВС.