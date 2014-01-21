13 особам, затриманим за масові заворушення у Києві, повідомлено про підозру
08:10, 21 січня 2014Кримінал
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32 особи, активні учасники масових заворушень на столичній вулиці Грушевського, доставлені до органів внутрішніх справ. 22 із них – затримані процесуально в рамках відкритого кримінального провадження за ст.294 ККУ – масові заворушення.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
13 процесуально затриманим особам повідомлено про підозру.
Слідство і далі встановлює участь та роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення, - зазначається у повідомленні.
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