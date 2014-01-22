МВС закликає громадян утриматися від участі в акціях у Києві

Міністерство внутрішніх закликає громадян утриматися від участі в акціях у Києві, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається в повідомленні, «міліція несе службу без вогнепальної зброї. У зв’язку з останніми подіями, що відбуваються у центрі Києва, залишається високою ймовірність отримання тілесних ушкоджень від агресивно налаштованих учасників масових заворушень».

Міністерство внутрішніх справ звертається до киян та гостей міста із проханням не піддаватися на провокаційні заклики та утриматися від відвідування Європейської площі та вул. Грушевського, оскільки ймовірність отримання тілесних ушкоджень від агресивно налаштованих учасників масових заворушень залишається високою.

МВС України повідомляє, що працівники органів внутрішніх справ завжди несуть службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї, у тому числі – зараз у центрі Києва.

Проте у разі підтвердження фактів застосування вогнепальної зброї учасниками масових акцій правоохоронці матимуть підстави застосувати вогнепальну зброю на підставі статті 15 (Застосування вогнепальної зброї) та статті 151 (Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції) Закону України «Про міліцію».