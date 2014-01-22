МВС: Активісти "автомайдану" трощили хостели у столиці

25-30 автомобілів з активістами упродовж ночі їздили Києвом, нападали на хостели та вивозили людей, які там проживали, до «штабу» в Будинку профспілок України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, свої дії представники «автомайдану» мотивували необхідністю пошуку та затримання громадян, яких активісти ідентифікували в якості так званих «тітушок» – молодиків спортивної зовнішності.

Представники «автомайдану» за ніч встигли навідатися до кількох хостелів у трьох районах Києва: Подільському, Печерському та Шевченківському. Агресивно налаштовані невідомі люди в масках та камуфляжній формі били вікна й майно в столичних хостелах, вибивали двері та влаштовували бійки. Ці дії слідчими кваліфіковано згідно чинного законодавства – відкрито кримінальні провадження за ч.4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Крім того, до Шевченківського райуправління столичної міліції з заявами про протиправні дії у хостелах на території району звернулися 46 громадян. Вони повідомили про побиття, насильницькі дії з боку невідомих, які примусово вивозили людей до «штабу» в Будинку Профспілок України.

За цими фактами слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).