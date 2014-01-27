Лукаш вимагатиме введення надзвичайного стану, якщо Мін‘юст не звільнять активісти

Міністр юстиції Олена Лукаш вимагає звільнити будівлю Міністерства юстиції, захоплену активістами ”Спільної справи”.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ”Інтер”, повідомляє «Українська правда».

За словами Лукаш, інакше вона звернеться до Ради національної безпеки і оборони з проханням про негайне введення надзвичайного стану.

Як відомо, 26 січня ввечері активісти громадського руху ” Спільна справа” зайняли будівлю Міністерства юстиції.

Лідер ”УДАРу” Віталій Кличко попросив активістів звільнити будівлю міністерства, але вони відмовилися.

Активісти встигли уже збудувати декілька барикад на найближчих до будівлі шляхах.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, мітингувальники у Києві захопили одну з будівель Міністерства юстиції, яка знаходиться на вулиці Городецького, 13. «О 22.38 по спецлініії «102» від охорони будинку Мін`юсту на Городецького надійшло повідомення про спробу його захоплення невідомими. Інформація підтвердилася, наразі будинок захоплено», - повідомили у міліції.