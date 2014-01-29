ДАІ: Стан проїзду дорогами України вранці 29 січня

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов, сильними снігопадами, вітром, ожеледицею, утворенням снігових переметів, на окремих ділянках автодоріг виникли ускладнення для руху транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху введені тимчасові обмеження для руху транспорту у:

Волинській області:

закрито рух всіх видів транспорту: Т 03-02 «Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин» на 116-125 км (с. Радовичі Іваничівського району – с. Маркостав Володимир-Волинського району);

Т 03-05 «Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі» на 33-35 км (с. Клопочин Іваничівського району – с. Колона Іваничівського району).

Рух автотранспорту на період ліквідації затору може здійснюватися по об’їзду автомобільними дорогами Т-03-05 «Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі» в напрямку м. Нововолинськ та Т-03-02 «Піща-Шацьк-Любомль- Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин» в напрямку м. Горохова.

Дніпропетровській області:

обмежено рух автотранспорту на автодорозі,

Н – 08 «Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя», на ділянці з 415 по 436 км.

Донецькій області:

обмежено рух для вантажного транспорту до м. Маріуполя. Відстій транспорту здійснюється на передбачених майданчиках, в наявності пункти обігріву. Працівники ДАІ здійснюють регулювально-розпорядчі дії та надається допомога дорожній організації у проведені розчистки.

ускладнено рух автотранспорту на автодорозі «Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь» на 202 км.

закрито рух автотранспорту на автодорогах:

Т-05-17 «Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка» з 48 по 66 км;

Т 0507 «Донецьк-Харцизьк-Амвросіївка-КПП Успенівка» з 61 по 93 км;

Т 0508 «Донецьк-Новоазовськ-Седово» 13 – 127 км;

Т-0523 від Н-20 «Кремнівка-Ялта» від 0 по 62 км та Т08-03 «Запоріжжя-Маріуполь».

Запорізькій області:

закрито руху для транспортних засобів:

М-14, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, (530 - 604 км), територія Бердянського та Приморського районів;

Р-37, Енергодар-Василівка-Бердянськ, (146 - 207 км) територія Бердянського та Приморського районів;

Т 08-03, Запоріжжя -Маріуполь, (86 - 130 км), територія Пологівського та Куйбишевського районів;

Т 08-15, Оріхів-Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, (45 - 130 км), територія Пологівського, Куйбишевського та Бердянського районів;

Т 08-19, Куйбишеве-Камиш Зоря-до М-14, (10 – 51 км) , територія Куйбишевського та Бердянського районів.

Крім цього ускладнений проїзд дорогами місцевого значення по території наступних районів:

Оріхівського: автодорога «Павлоград-Токмак» (103 - 108, 131 - 138 км), «Григорівське-Новотавричеське» (5 – 14 км), «Камишуваха-Юрківка» 4-11 км);

Приазовського: автодорога «Арабка-Мордвинівка-Степанівка Перша» (52 - 57, 67 – 78 км), «Приазовське-Дивнинське-Олександрівка», (2-5 км), «Астраханка-Розівка» (7 – 17км);

Мелітопольського: автодорога «К.Дніпровська-Веселе» - до М-14, автодорога М-14 «Кірпичне» – М-18, «Трудове-Новопилипівка».

Миколаївській області:

закрито рух автотранспорту на автодорогах:

Т-1510 «Р-06-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса» з 72 по 113 км,

Н-14 «Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв» з 198 по 203 км, ускладнено та частково обмежено рух на автодорозі

Р-06 «Ульянівка-Миколаїв» з 202 по 213 км.

Наразі особовий склад ДАІ, МНС та дорожні служби працюють в посиленому режимі. Працівники ДАІ здійснюються регулювально-розпорядчі дії та надається допомога дорожній організації у проведені розчистки.

Державтоінспекція України звертається до водіїв з проханням без нагальної потреби утриматися від поїздок на власному транспорті, уважно слідкувати за повідомленнями засобів масової інформації, через які ДАІ інформує учасників дорожнього руху про стан проїзду доріг.