Захарченко: У лікарні помер капітан внутрішніх військ МВС

Сьогодні о п’ятій ранку помер капітан внутрішніх військ МВС України Дмитро Донець. У 30-річного, до того здорового, правоохоронця зупинилося серце.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За його словами, це наслідки тієї щоденної напруги у протистоянні на Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку.

«Колегія МВС і я особисто співчуваємо близьким померлого, та не залишимо їх наодинці з бідою, як і інших родичів наших загиблих та поранених працівників. Я, як міністр, не можу залишатися байдужім до того, що відбувається. Гинуть люди як з одного, так і з іншого боку, рахунок поранених вже йде на сотні», – сказав Захарченко.

Окрім цього, міністр звернувся до тих, хто ціною людського життя рветься до влади. «Схаменіться. З обох боків барикад знаходяться громадяни однієї держави», – сказав міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.