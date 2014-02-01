Потерпілий Дмитро Булатов прийняв рішення стримувати слідство - міліція

20:13, 01 лютого 2014
Кримінал
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Потерпілий Дмитро Булатов прийняв рішення стримувати слідство.

Про це УНІАН заявив заступник начальника Слідчого управління ГУ МВС України в Київській області Григорій Мамка.

За його словами лікарі дозволили слідчим проводити допит, тож слідча група прибула, щоб допитати Булатова як потерпілого у кримінальному провадженні про його викрадення, розпочатого за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України.

«Але він відмовився від допиту без адвоката. Ми зачекали прибуття адвоката. Після цього, вже в присутності свого адвоката Дмитро Булатов знову відмовився. Ми нагадали Булатову, що в його інтересах співпрацювати зі слідством, оскільки йдеться про розслідування його ж викрадення. І свідчення потерпілого є вкрай важливими для швидкого та ефективного розслідування. Не зважаючи на це, потерпілий прийняв рішення стримувати слідство», - зазначив Мамка.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.

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